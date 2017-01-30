Держфінмоніторинг: Янукович і сім'я "відмили" понад 200 мільярдів

Державна служба фінансового моніторингу веде роботу з пошуку і блокування коштів і майна, незаконно привласнених екс-президентом Януковичем та його оточенням.

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Згідно з розслідуваннями служби, які проводилися з березня 2014 року по грудень 2016 року, підготовлено та направлено в правоохоронні органи 547 матеріалів (109 узагальнених і 438 додаткових узагальнених матеріалів) щодо фінансових операцій, проведених колишніми високопоставленими чиновниками часів президентства Януковича.

Як повідомили в прес-службі Держфінмоніторингу, сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, за цими матеріалами становить 201,7 мільярда гривень.

У Держфінмоніторингу нагадали, що на рахунках фізичних осіб і юридичних осіб, які мають зв'язки з Януковичем та іншими чиновниками, вже заблоковані кошти в еквіваленті 1,54 млрд дол. «Крім того, заблоковані активи колишніх чиновників на суму 107,19 млн дол., 15,87 млн євро і 135,01 млн швейцарських франків в Австрії, Великобританії, Латвії, на Кіпрі, в Італії, Ліхтенштейні, Швейцарії та Нідерландах», - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, Державна служба фінансового моніторингу в період з березня 2014 року по грудень 2016 року провела і передала в правоохоронні органи матеріали понад 1900 розслідувань, проведених у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Загальна сума об'єктів розслідувань становила 449,8 млрд гривень.