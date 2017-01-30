НБУ сьогодні купив у банків майже $34 мільйони

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 30 січня, купив у банків 33,6 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становить 27,1244 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах – 33,9 млн дол.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на 13:00 встановилися на рівні 27,10/27,14 грн/дол.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку на цю годину становить 27,1208 грн/дол. Учасники ринку уклали 212 угод на 98,62 млн дол.