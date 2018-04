У США став банкрутом другий банк з початку року

До початку 2017 регулюючі органи штату Іллінойс в США припинили діяльність чиказького Seaway Bank and Trust Company, йдеться в прес-релізі Корпорації страхування депозитів США (FDIC).

Таким чином, банк став другою з початку року організацією, закритою в країні, передає Gazeta.ru.

Депозити Seaway Bank and Trust Company за домовленістю з FDIC перейдуть State Bank of Texas (Даллас, штат Техас), а їхні власники стануть вкладниками State Bank of Texas. FDIC продовжить страхувати кошти на їхніх рахунках.

На 30 вересня 2016 року Seaway Bank мав активи на суму близько $361,2 млн, обсяг депозитів становив близько $307,1 млн.

За оцінками корпорації, витрати Фонду страхування депозитів у зв'язку з ліквідацією банку становитимуть $57,2 млн. FDIC страхує депозити на суму до $250 тис. У системі страхування на кінець третього кварталу 2016 року брали участь 5980 банків та ощадних установ.