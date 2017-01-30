У Кабміні підготували черговий законопроект про зміни до Податкового кодексу

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує суттєво спростити систему реєстрації платників ПДВ і процедури підтвердження правильності вибору групи спрощеної системи оподаткування.

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Відповідний законопроект про внесення змін до Податкового кодексу оприлюднено на сайті міністерства для широкого обговорення.

Суть спрощення - в одночасній подачі заяви про реєстрацію платника ПДВ і зазначення групи оподаткування у цій самій заяві. Перевірка правильності заповнення заяви та вибору групи оподаткування може здійснюватися при прийомі документів - як технічним адміністратором, так і за допомогою програмного забезпечення.

«Проект закону розроблено з метою вдосконалення процедури реєстрації платниками ПДВ і обрання спрощеної системи оподаткування, зменшення фінансових та часових витрат суб'єктів господарювання на реєстрацію платником ПДВ або обрання спрощеної системи оподаткування, а також для запобігання випадків немотивованої відмови органами фіскальної служби суб'єкта господарювання у добровільній реєстрації платником ПДВ», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

На думку авторів законопроекту, його ухвалення дозволить значно зменшити матеріальні та часові витрати підприємців, оскільки скоротить час реєстрації платника ПДВ до одного дня і не вимагає оформлення додаткових заяв.

«Відсутність необхідності заповнювати додаткові заяви повністю вирішує проблему складності та недосконалості процедури реєстрації платника ПДВ або обрання спрощеної системи оподаткування суб'єктом господарювання», - йдеться в поясненні Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, спрощення реєстрації платників податків є однією зі складових загальної податкової реформи, заявленої урядом Володимира Гройсмана, і спрямованої на спрощення податкового адміністрування.