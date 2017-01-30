Фонд гарантування призначив додаткового ліквідатора банку "Михайлівський"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб призначив додатковим ліквідатором банку «Михайлівський» Володимира Гриценка, розділивши повноваження з ліквідації фінустанови між ним і першим ліквідатором Олександром Волковим.

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Як повідомляється на сайті фонду, Гриценко відповідатиме за організацію правової роботи, проведення аудиторських перевірок і юридичних експертиз, а також представлятиме банк в органах державної влади. Інші повноваження з ліквідації банку залишаються у його першого ліквідатора Волкова.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав банк «Михайлівський» неплатоспроможним 23 травня 2016 року. Напередодні, 20 травня, голова правління банку Ігор Дорошенко залишив посаду, при цьому банк провів ряд сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб з пов'язаних компаній «Кредитно-інвестиційний центр» та «Інвестиційно-розрахунковий центр», що збільшило навантаження на Фонд гарантування на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

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Крім того, напередодні введення тимчасової адміністрації банк «Михайлівський» уклав договори факторингу з фінансовими компаніями «Фагор» і «Плеяда», згідно з якими уступив права вимоги за своїми кредитами. Згодом Фонд гарантування вкладів визнав ці договори нікчемними, однак зазначені компанії намагаються відстоювати свої інтереси через суд.

19 листопада минулого року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб збитків, завданих зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг», що прирівнює більшість сумнівних вкладів до банківських.