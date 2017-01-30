НБУ готує законопроект про валютну лібералізацію

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики очікує отримати законопроект про валютну лібералізацію авторства Національного банку до кінця березня 2017 року.

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Про це повідомила голова комітету Ніна Южаніна на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Також вона зазначила, що вже підготовлений пакет законопроектів, спрямованих на протидію зниження податкової бази і переміщення доходів за кордон, які дозволять удосконалити процедури контролю за трансфертним ціноутворенням і виведенням доходів за кордон, запровадити правила щодо контрольованих іноземних компаній, усунути зловживання з конвенціями про уникнення подвійного оподаткування, обмежити витрати за фінансовими операціями з пов'язаними особами.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 1 грудня 2016 року представив концепцію нової моделі валютного регулювання, перший законопроект у рамках якої обіцяв представити у другому кварталі 2017 року.

Нова модель передбачає поступове пом'якшення валютного регулювання в три етапи – зняття обмежень з експортно-імпортних операцій і прямих іноземних інвестицій, зняття обмежень з портфельних інвестицій і потоків боргового капіталу, а також всіх перешкод для фінансових операцій фізичних осіб за кордоном.