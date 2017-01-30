Гривня закрила міжбанк на позначці 27,14 за долар
18:01, 30 січня 2017Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,8669/28,9095 грн/євро.
Ілюстрація REUTERS
У понеділок, 30 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 27,10/27,14 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро пеебувають на рівні 28,8669/28,9095 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4508/0,4519 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 27,1190 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 420 угод на суму 253,34 млн дол.
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