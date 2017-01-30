Долар і євро подешевшають: Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 31 січня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2711.9036 (30 січня – 2719.2242)

100 EUR – 2882.7535 (30 січня – 2904.4034)

10 RUR – 4.5077 (30 січня – 4.5080)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 30 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,10/27,14 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,8669/28,9095 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4508/0,4519 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,1190 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 420 угод на суму 253,34 млн дол.