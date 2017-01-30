Екс-глава правління банку "Михайлівський" втік з-під арешту - ЗМІ

27 січня слідчий звернувся до Дніпровського районного суду Києва з вимогою змінити запобіжний захід екс-голові "Михайлівського", який перестав приходити до слідчого, й оголосити його в розшук, передає FinClub з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Суддя вже задовольнив це прохання.

Адвокат Ростислав Кравець, який представляв інтереси Ігоря Дорошенка в суді, заявив, що у нього закінчився контракт з клієнтом, й відмовився прокоментувати інформацію.

Раніше співробітники СБУ повідомляли, що мають відомості про намір Ігоря Дорошенка з родиною виїхати до Канади. "Його дружина підбирає там садочок для дітей", - розповів співрозмовник видання.

Читайте такожРозроблено варіанти повернення коштів вкладникам банку "Михайлівський"

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав банк «Михайлівський» неплатоспроможним 23 травня 2016 року. Напередодні, 20 травня, голова правління банку Ігор Дорошенко залишив посаду, при цьому банк провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб з пов'язаних компаній «Кредитно-інвестиційний центр» й «Інвестиційно-розрахунковий центр», що збільшило навантаження на Фонд гарантування на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

Крім того, напередодні введення тимчасової адміністрації банк «Михайлівський» уклав договори факторингу з фінансовими компаніями «Фагор» і «Плеяда», згідно з яким поступився права вимоги за своїми кредитами.

19 листопада минулого року набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг", який прирівнює більшість сумнівних вкладів до банківських.