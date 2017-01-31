Deutsche Bank заплатить $630 мільйонів штрафу за відмивання грошей з Росії

Фінансова організація погодилася виплатити 425 млн доларів за угодою, укладеною з департаментом фінансових послуг Нью-Йорка. Ще 204 млн доларів банк заплатить Управлінню з фінансового регулювання і нагляду Великобританії (FCA).

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У повідомленні нью-йоркського регулятора йдеться, що 10 млрд були нелегально виведені з Росії з допомогою "дзеркальних" угод, які укладалися через московський, лондонський і нью-йоркський офіси банку.

Американський і британський фінансові регулятори з'ясували, що "дзеркальні" транзакції здійснювалися в Deutsche Bank з 2011 по 2015 роки, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Під час таких операцій клієнти московського відділення банку розміщували замовлення на покупку акцій російських компаній у рублях. Після цього - часто в той же день - пов'язані з покупцем компанії продавали ті ж акції за тією ж ціною в Лондоні. Продавець, як правило, був зареєстрований в офшорі і платив доларами.

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В цю схему було залучено близько 12 компаній. Жодна з угод не має ознак економічної доцільності, йдеться в повідомленні департаменту фінансових послуг Нью-Йорка.

Влада США вважає, що у Deutsche Bank було багато можливостей виявити і припинити нелегальну схему, проте керівництво банку цими можливостями не скористалиоя.

Про сумнівні операції, які російські клієнти проводили через Deutsche Bank, ЗМІ повідомили в травні 2015 року. Влітку того ж року стало відомо, що банк проводить внутрішню перевірку.

У грудні Банк Росії оштрафував Deutsche Bank на 300 тис. руб. за порушення правил внутрішнього контролю, допущених московським офісом.

У квітні 2016 року Deutsche Bank визнав, що в системі внутрішнього контролю за операціями, призначеній для контролю за відмиванням грошей, є серйозні недоліки. У доповіді про підсумки перевірки зазначалося, що аудитори визнали виявлені проблеми критичними, пише Bloomberg.