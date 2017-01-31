Російські ідеї від безгрошів'я: курс рубля хочуть знизити на 10%

У Росії опубліковано розрахунки Мінфіну за основними параметрами бюджетної системи і курсу рубля при реалізації з лютого "тимчасового бюджетного правила": при ціні нафти $55 за барель розрахунковий рівноважний курс рубля складе без конвертації надпланових доходів 58,05 руб./$, при реалізації цієї політики — 64,9 руб./$. Бюджет, згідно з цими розрахунками, балансується при ціні нафти близько $58 за барель і курсі близько 64 руб./$. Фактично фінансове міністерство передбачає девальвацію рубля в нинішній ситуації орієнтовно на 10%, пише "Комерсант".

Після наради у Путіна 18 січня з середини лютого вводиться в дію тимчасове, до прийняття поправок в БК, бюджетне правило в жорсткому варіанті. Бюджет на 2017 рік, розрахований виходячи з ціни нафти до $40 за барель, не правиться. Мінфін через операції ЦБ зберігає на валютних рахунках казначейства у Банку Росії надприбутки від експорту нафти і готовий витрачати їх (накопичених обсягах) незалежно від витрачання Резервного фонду і Фонду національного добробуту (ФНД) при падінні нафти нижче рівня $40.

Читайте такожРосія котиться в тартарари: кожен третій росіянин має всі шанси стати жебракомВиходячи з розрахунків Мінфіну, при нафті $40 за барель розрахунковий середньорічний курс рубля повинен становити 69,42 руб./$ (дефіцит федерального бюджету — 3,1% ВВП, витрати резервних фондів — 1,8 трлн руб.). При поточній ціні нафти в $55 за барель дефіцит бюджету складе без застосування бюджетного правила 1,5% ВВП, витрата резервних фондів — 464 млрд руб. (що передбачає невикористання ФНД в 2017 році). При застосуванні декларованого режиму постійної купівлі резервів на рахунки казначейства дефіцит складе 0,7% ВВП, резервний фонд поповниться на 241 млрд руб., курс рубля повинен ослабнути приблизно на 10% і скласти 64,9 руб./$.

Логіка розрахунків Мінфіну припускає, що без застосувань бюджетного правила і без девальвації рубля збалансованість федерального бюджету можлива лише при ціні нафти в $76 і вище. При керованій девальвації рубля, яка формально не зачіпає режим вільного плавання, бюджет повністю збалансується (нульовий дефіцит) при ціні нафти близько $61 за барель, відмова від використання суверенних фондів можлива в 2017 році при ціні нафти близько $61 за барель. Без бюджетного правила суверенні фонди будуть поповнюватися при ціні нафти вище $62 за барель, із застосуванням правила — за ціною вище $53.

Згідно з розрахунками Мінфіну, поточний курсовий рівень, близько 60 руб./$, вважається неможливим. При реалізації "бюджетного правила" він досягне цього рівня при нафті близько $75-80 при профіциті бюджету близько 2% ВВП і при зростанні за 2017 рік Резервного фонду більш ніж на 2,3 трлн руб. Таким чином, заяви Мінфіну і ЦБ про те, що бюджетне правило "в цілому" не матиме впливу на курс рубля, власними розрахунками фінансового відомства переконливо спростовуються.