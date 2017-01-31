В Україні в січні закрилися 129 тисяч приватних підприємців - Гройсман

В Україні в січні припинили роботу близько 129 тис. приватних підприємців, але з них близько 112 тис. взагалі не вели ніякої діяльності і не платили податків і внесків до Пенсійного фонду.

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Про це в ефірі телеканалу ICTV сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Закрито за цей період, за січень, 129 тис. підприємців, їх документів, скажімо так. З них 112 тисяч взагалі не вели ніякої діяльності. Хтось колись зареєструвався і нічого потім не робив. Але що говорить нам законодавство? А законодавство передбачає, що якщо ти підприємець, то заплати хоча б внески до Пенсійного фонду. Адже коли закінчиш свою діяльність - прийдеш за пенсією. І чому ти маєш забрати робочу пенсію у того, хто платив внески?».

При цьому Гройсман нагадав, що в цілому в Україні працюють понад 2 млн підприємств і підприємців. «І немає тут ніякої трагедії», - зазначив очільник уряду, коментуючи цифри закритих підприємств. «Підприємства закриваються і відкриваються. І ось цифри: за останній час закрилися 16,8 тис. підприємств, а відкрилися більше 23 тис. Ніяких негативних тенденцій немає, але нам весь час намагаються донести інформацію про те, що все пропало», - сказав Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 січня окремі категорії фізичних осіб - підприємців (ФОП), зокрема, другої і третьої груп, мають платити єдиний соціальний внесок у розмірі 704 грн на місяць, навіть якщо тимчасово не мають ніякого прибутку; при цьому перша група «спрощенців» має можливість платити половину мінімального страхового внеску у розмірі 352 грн на місяць.

Експерти називають цю норму контрпродуктивною, оскільки вона може відвести в тінь тих підприємців, які вели підприємницьку діяльність епізодично і платили податки тоді, коли мали прибуток. Це нововведення вже призвело до того, що українські приватні підприємці в останні дні 2016 року стали масово закривати свій тимчасово непрацюючий бізнес. Самі підприємці підозрюють, що передноворічна ініціатива і була зроблена з метою застати їх зненацька і змусити тих, хто забарився, сплатити ЄСВ за перший квартал 2017 року, оскільки податок сплачується поквартально.