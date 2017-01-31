Прокуратура та СБУ шукають екс-голову банку "Михайлівський" - суд дав дозвіл на затримання

Прокуратура отримала дозвіл на затримання екс-голови банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка.

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Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва у Facebook, за клопотанням відомства суд надав дозвіл на затримання Дорошенка з метою його приводу для подальшого вирішення питання щодо зміни запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою.

«У п'ятницю, 27 січня, І.Дорошенко не з'явився до слідчого прокуратури для оголошення нової підозри (окрім розкрадання майна, йому додатково інкримінується доведення банку до банкрутства)», - сказано у повідомленні.

Також у прокуратурі додали, що «перевіркою інформації про хворобу І.Дорошенка, що була надана його адвокатом, отримані документальні підтвердження про відсутність підстав для його госпіталізації».

На даний час органами прокуратури та СБУ вживаються заходи для встановлення місцезнаходження підозрюваного та виконання рішення суду про його затримання.

За словами Дорошенка, він з четверга перебуває в лікарні. «Був госпіталізований швидкою допомогою. Не переховувався і не планую. Всі обов'язки, покладені законодавством, у тому числі щодо інформування відповідних інстанцій, я і адвокати виконуємо. Дякую за підтримку!», - Написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Раніше про госпіталізацію банкіра також повідомляла в соцмережі його дружина Ельміра Дорошенко. «У зв'язку з різким погіршенням стану здоров'я мій чоловік Дорошенко І.В. на днях був госпіталізований і знаходиться на стаціонарному лікуванні в одному з медичних закладів м.Києва», - писала вона.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 23 травня 2016 року заявив про рішення віднести банк «Михайлівський» до категорії неплатоспроможних через проведені ним сумнівні операції з депозитами фізичних осіб.

У серпні Нацполіція повідомила про вручення підозри та арешт екс-голови правління банку «Михайлівський» Допрошенка, підозрюваного у розкраданні 870 млн грн коштів і доведенні банку до неплатоспроможності. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пізніше суд змінив Дорошенку запобіжний захід з тримання під вартою на нічний домашній арешт.