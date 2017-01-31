Експерт пояснив, як перетворити пенсійні відрахування на інвестиції

Про це розповів в ефірі ТРК «Київ» лідер Аграрної партії, економіст Віталій Скоцик.

На його думку, ситуація з Пенсійним фондом уже є критичною, і ця криза може мати тяжкі наслідки в перспективі.

«За оцінками міністра соціальної політики Андрія Реви, дефіцит Пенсійного фонду, тобто брак коштів у 2017 році, становитиме 141 млрд. грн. Це приблизно одна п’ята частина видатків усього бюджету України. Ця ситуація буде з кожним роком загострюватися, бо у нас зростає кількість пенсіонерів. Сьогодні на 15 млн працюючих українців припадає приблизно 12 млн пенсіонерів», - підкреслив Віталій Скоцик.

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Солідарна система, яка діє в Україні, не вирішить проблеми пенсійного забезпечення. Уже найближчим часом може скластися ситуація, коли не буде звідки платити пенсії. Особливо це загрожує тим, кому зараз 35-40 років – вони можуть взагалі лишитися без пенсій у майбутньому, вважає економіст.

«Треба активно розвивати накопичувальну систему, як державну, так і недержавну. Але українська влада замість того, щоб стимулювати недержавні пенсійні накопичування, обкладає їх податками. Значна частина доходів (60%) від договорів довготривалого пенсійного забезпечення та договорів страхування життя обкладається податком на доходи фізосіб. При цьому не враховується те, що людина вже сплатила з цих грошей податок, коли працювала», - говорить Віталій Скоцик.

Як наслідок, українці не довіряють свої кошти «на старість» ані нестабільним банкам, ані державній пенсійній системі, ані недержавним фінансовим установам. Тому, за різними оцінками, громадяни тримають «під матрацом» від $ 40 до 50 млрд, додав Віталій Скоцик.

Читайте такожУ Кабміні пояснили, чому в Україні низькі пенсії«Ми маємо ресурс, який складає 5-10 траншів МВФ. Через нерозумну владу ми його не використовуємо, але серйозно обговорюємо тему продажу національного багатства, яким є земля. Українська держава повинна заохотити людей вкладати у недержавну пенсійну систему двома способами. Перший — припинити оподатковувати тих людей, які думають про старість зараз. Другий — максимально спростити можливість роботодавця оплачувати для своїх працівників договори недержавного пенсійного страхування та страхування життя і дозволити відносити ці внески на витрати, зменшуючи податкову базу», - переконаний Віталій Скоцик.

Він нагадав, що левова частина інвестицій, які привели до зростання Великої Британії, США, Ірландії у 1980-х, була отримана якраз із приватних пенсійних відрахувань.

«По суті, це кредит для власної економіки під невеликий відсоток на 15-20 років. Кращих умов годі шукати. Навіть, якщо ми залучимо одну п’яту з тих $40-50 млрд у нашу економіку, то нам стануть не потрібні зовнішні запозичення», - підсумував Віталій Скоцик.