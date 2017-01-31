Неплатоспроможним "Платинум Банком" зацікавилися два інвестори

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб отримав дві заявки потенційних інвесторів на доступ до фінансової звітності та документів неплатоспроможного «Платинум Банку».

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Як повідомила прес-служба фонду, термін подання конкурсних пропозицій інвесторів, зацікавлених у виведення банку з ринку, продовжений до 6 лютого, а термін розгляду конкурсних пропозицій – до 9 лютого 2017 року.

Зазначається, що фонд почне виплати гарантованого відшкодування вкладникам «Платинум Банку» незалежно від результатів конкурсу у встановлені терміни, або в третій декаді лютого.

Також повідомляється, що Фонд гарантування продовжує формувати реєстр виплат, але вже очевидно, що близько 99% вкладників «Платинум Банку» зможуть отримати свої кошти в повному обсязі.

Фонд нагадав, що «Платинум» став першим банком, де гарантована сума буде виплачуватися фізичним особам - підприємцям.

За оцінками Фонду гарантування, сума коштів фізосіб до відшкодування станом на 11 січня становила близько 4,9 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав «Платинум Банк» неплатоспроможним 11 січня.

«Платинум банк» (раніше «Міжнародний іпотечний банк») працює на ринку України з 2005 року.

Згідно з даними звітності НБУ на 1 жовтня 2016 року, за обсягом активів банк займав 22-ге місце серед 100 працюючих в Україні банків.

НБУ визнав власниками істотної участі «Платинум Банку» Бориса Кауфмана і Григорія Гуртового.