Економіка єврозони за рік зросла на 1,8%

Зростання ВВП 19 країн єврозони, за першою попередньою оцінкою, в четвертому кварталі 2016 року становило 0,5% в квартальному вираженні і 1,8% - в річному.

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Про це повідомляється в прес-релізі європейського статистичного агентства Євростат, передає Прайм.

Опитані агентством Рейтер аналітики прогнозували збільшення індикатора на 0,5% в квартальному вираженні і 1,7% - в річному.

У третьому кварталі зростання економіки валютного союзу становило 1,7% в річному вираженні і 0,3% в квартальному.

Сукупний ріст ВВП Євросоюзу за підсумками четвертого кварталу становив 0,6% в квартальному вираженні і 1,9% - у річному.