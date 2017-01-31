Фонд гарантування підозрює екс-голову "Імексбанку" в розтраті банківських активів

Департамент розслідування протиправних дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за сприяння Головного слідчого управління Національної поліції України провів розслідування і пред'явив підозра екс-керівника збанкрутілого банку "Імексбанк" у здійсненні фінансових злочинів за статтею "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах".

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Як наголошується в повідомленні Фонду, підозра пред'явлено громадянину України Юрію Граматику.

"Під час досудового розслідування встановлено, що за вказівкою голови правління АТ "Імексбанк" суб'єктам господарювання, насамперед пов'язаним з банком особам, видавалися бланкові кредити. Крім того, відбувалася заміна ліквідного забезпечення за кредитними договорами на неліквідне, що спричинило розтрату банківських активів, - йдеться в повідомленні. - Остаточна сума завданих збитків встановлюється".

"Імексбанк" було визнано неплатоспроможним за рішенням правління Національного банку України в січні 2015 року. Станом на початок 2017 року вкладники банку отримали 4,2 мільярда гривень в рамках виплати гарантованої суми відшкодування.