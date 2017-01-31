Фонд гарантування підозрює екс-голову "Імексбанку" в розтраті банківських активів
Остаточна сума завданих валютними махінаціями та розтратою збитків наразі встановлюється.
Департамент розслідування протиправних дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за сприяння Головного слідчого управління Національної поліції України провів розслідування і пред'явив підозра екс-керівника збанкрутілого банку "Імексбанк" у здійсненні фінансових злочинів за статтею "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах".
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Як наголошується в повідомленні Фонду, підозра пред'явлено громадянину України Юрію Граматику.
"Під час досудового розслідування встановлено, що за вказівкою голови правління АТ "Імексбанк" суб'єктам господарювання, насамперед пов'язаним з банком особам, видавалися бланкові кредити. Крім того, відбувалася заміна ліквідного забезпечення за кредитними договорами на неліквідне, що спричинило розтрату банківських активів, - йдеться в повідомленні. - Остаточна сума завданих збитків встановлюється".
"Імексбанк" було визнано неплатоспроможним за рішенням правління Національного банку України в січні 2015 року. Станом на початок 2017 року вкладники банку отримали 4,2 мільярда гривень в рамках виплати гарантованої суми відшкодування.