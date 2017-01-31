Гривня за день зміцнилася до 27,09 за долар
18:39, 31 січня 2017Фінанси
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Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,0760/29,1190 гривні/євро.
Ілюстрація REUTERS
У вівторок, 31 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,05/27,09 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,0760/29,1190 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4509/0,4518 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,0795 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 424 угоди на суму 212,84 мільйона доларів.
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