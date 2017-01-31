Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 27,07 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2707,9535 (31 січня – 2711,9036)

100 EUR – 2912,4040 (31 січня – 2882,7535)

10 RUR – 4,5069 (31 січня – 4,5077)

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Як повідомляв УНІАН, 31 січня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,05/27,09 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,0760/29,1190 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4509/0,4518 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,0795 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 424 угоди на суму 212,84 мільйона доларів.