Казначейство забезпечує фінансування робіт в Авдіївці - Гройсман

Авдіївка (Донецька область), яка опинилася в епіцентрі бойових дій і переживає четвертий день масованих артилерійських ударів, забезпечена необхідним запасом продуктів, наметами і засобами для обігріву.

Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, який відвідав Авдіївку. Крім того, за словами глави уряду, Держказначейство забезпечує фінансування всіх необхідних закупівель та робіт.

"Місто повністю всім забезпечене: продукти харчування, намети, пункти обігріву. Ми і далі буде забезпечувати таку підтримку. Я дав необхідні доручення, щоб на постійній основі забезпечити людей питною водою, це важливо, - сказав Гройсман. - Всі служби знають, що потрібно робити. Головне - подбати про людей, відвідати самотніх, забезпечити їх продуктами у разі необхідності. Коштів на рахунках Донецької обласної військово-цивільної адміністрації та Авдіївки достатньо. Жодних затримок із фінансуванням немає. Казначейство працює як годинник".

При цьому Гройсман підкреслив, що ситуація вкрай складна, обстріли тривають, і зараз необхідно якомога швидше припинити вогонь, щоб відновити повноцінне водопостачання і теплопостачання міста.

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"Те, що відбувається (в Авдіївці - УНІАН) - злочин проти людства, проти людей, які живуть у своєму місті, своїх будинках, їх обстрілюють. Ворог вирішив, що може випробувати на міцність нашу країну, - зазначив Гройсман. - Але моя поїздка - це прояв солідарності до людей, які страждають від російської агресії. Люди у важкому стані, але я бачив оптимізм. Люди мужні та вірять в те, що буде мир".

Як повідомляв УНІАН, російсько-окупаційні війська почали інтенсивний обстріл українських позицій, а потім штурм в районі Авдіївської промзони в неділю, 29 січня, близько 5 годин ранку, але, зазнавши втрат, змушені були відступити. Під час відбиття штурму Авдіївки загинуло кілька українських військових. У Генеральному штабі Збройних сил України прогнозують загострення ситуації в районі Авдіївки. Кабінет міністрів України розглядає різні варіанти проведення рятувальної операції в Авдіївці та моніторить ситуацію щохвилини.

Крім того, Кабмін має намір підготувати і прийняти рішення про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для надання допомоги жителям Авдіївки.