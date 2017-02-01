ПриватБанк погасив 2,4 мільярда рефінансування НБУ

Націоналізований "ПриватБанк" погасив кредити рефінансування Національного банку України на суму 2,385 мільярда гривень і виплатив 216 мільйонів гривень відсотків.

Як повідомила УНІАН прес-служба "Приватбанку" з посиланням на слова заступника голови правління Галини Пахачук, на сьогодні залишок непогашеної рефінансування становить 15,516 мільярда гривень.

За інформацією банку, з 2014 року він отримав в НБУ кредити рефінансування на 55,5 мільярда гривень, з яких станом на 1 лютого 2017 року погасив 41,1 мільярда гривень, і при цьому виплатив 13,6 мільярда гривень відсотків.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати найбільший банк України-ПриватБанк (р. Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.

Для докапіталізації "Приватбанку" уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 107 мільярдів гривень, при цьому папери на 25,8 мільярда гривень Нацбанк викупив наприкінці грудня, ще на 1,4 мільярда гривень – у січні поточного року.