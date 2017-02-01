Нацбанк має намір до кінця року перевірити роботу всіх обмінників в Україні

Національний банк України за півроку провів 362 перевірки пунктів обміну валют небанківських фінансових установ і планує до кінця року охопити перевірками всю територію України.

Як повідомляється на сайті НБУ, більшість виявлених порушень не істотні і можуть бути усунені самостійно. Серед порушень - відсутність у пунктах обміну валюти наочної інформації, що регламентує діяльність пункту, включаючи копії наказів, постанов і ліцензій, а також відсутність у касирів документів, що посвідчують їх особу.

За інформацією регулятора, перевірки проводилися в Києві та Київській області, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.

"Мета Нацбанку - виявити системні порушення в роботі небанківських фінансових установ України і допомогти їм самостійно усунути виявлені недоліки. У більшості випадків саме так і відбувається. Однак іноді реакція власників обмінних пунктів на перевірки НБУ викликає подив. Деякі з них, дізнавшись про перевірку, тимчасово закриває обмінники, що наштовхує на думку про бажання приховати якісь серйозні порушення в роботі цих обмінних пунктів", - зазначив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза.

За його словами, подібні дії дають привід регулятору додатково перевірити діяльність таких небанківських фінустанов.

Нацбанк нагадав, що станом на 1 січня генеральні ліцензії на проведення валютообмінних операцій мали 30 небанківських фінустанов і "Укрпошта".

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк в ході перевірок в Києві виявив 39 нелегальних пунктів обміну валют, про які повідомив правоохоронні органи.

Згодом 18 з виявлених незаконних обмінників зареєструвалися як легальні підрозділи фінансових компаній "Ікс", "Смарт Фінексперт", "Финод", "Ліберті Фінанс", "Альфа-Інвест Груп".

У 2016 році експерти оцінювали щомісячний обсяг тіньового валютного ринку в Україні в 1 мільярд доларів, що, на їх думку, створювало додатковий девальваційний тиск на гривню і ускладнювало роботу офіційного валютного ринку.

З початку 2017 року в рамках оновленого законодавства пенсійний збір з валютообмінних операцій скасовано, що, за оцінками НБУ, матиме позитивний вплив на валютний ринок, однак повна ліквідація тіньового валютного ринку можлива тільки після усунення тіньової економіки в країні.