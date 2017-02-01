Залишок грошей на рахунку Держказначейства зріс в 2,4 раза
На рахунку Держказначейства станом на 1 лютого перебуває 34,869 мільярда гривень.
Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 лютого 2017 року склав 34,869 мільярда гривень, що в 2,4 раза більше показника на 1 січня.
Як повідомляється на сайті Держказначейства, порівняно з показником на 1 лютого 2016 року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства виріс в 2,1 рази.
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Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на 1 січня 2017 року становив14,258 мільярда гривень, що в 1,9 раза менше, ніж на 1 грудня 2016 року.
Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.