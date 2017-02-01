Рева: Підвищення пенсійного віку - це політична вимога МВФ, Кабмін її не підтримає

Підвищення пенсійного віку в Україні, як один із способів зниження дефіциту Пенсійного фонду, є політичним рішенням, яке уряд на поточний момент не підтримає, сказав журналістам напередодні засідання уряду міністр соціальної політики України Андрій Рева.

За його словами, пенсійний вік - це предмет дискусії між Україною і ключовим кредитором України - Міжнародним валютним фондом.

"Зараз у нас є проект Меморандуму з МВФ, і є пропозиції сторін. Домовленостей чітких і підписаних - ні. Але є дискусія. Інша справа, що вона може йти так довго, поки не знімуть політичні вимоги. Я вважаю, що підвищення пенсійного віку - це політична вимога", - сказав міністр.

Він також підкреслив, що знизити дефіцит бюджету Пенсійного фонду можна двома способами - скоротити число пенсіонерів шляхом підвищення пенсійного віку або збільшити число людей, які виплачують внески в Пенсійний фонд. Пропозиція уряду України, як підкреслив міністр, саме в тому, щоб розширити коло платників внесків шляхом детінізації економіки та виплати зарплат.

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"Зрозуміло, що з політичних питань я рішень не приймаю - це робить уряд, парламент і президент. Але, на мою думку, підстав для підвищення пенсійного віку в Україні немає ніяких. У нас 26 мільйонів працездатних громадян, а платять внески (до Пенсійного фонду - УНІАН) лише 10 мільйонів. Скажіть, у нас є можливість збільшити кількість тих, хто сплачує внески - УНІАН )? Для чого тоді скорочувати тих, хто отримує пенсії? Економічно ми показали (МВФ - УНІАН) наші пропозиції щодо пенсійної реформи", - зазначив Рева.

Як повідомляв УНІАН, уряд наполягає на проведенні пенсійної реформи в Україні, оскільки накопичені дисбаланси не дозволяють виплачувати гідні виплати громадянам і при цьому вимагають значних бюджетних вливань. Разом з тим, ключовим завданням пенсійної реформи уряд називає скорочення дефіциту бюджету Пенсійного фонду.

Проведення пенсійної реформи також є частиною програми реформ, схваленої МВФ. Разом з тим у Меморандумі, підписаному між урядом України і керівництвом Фонду у вересні 2016 року, немає жорсткої норми про підвищення пенсійного віку, але є рекомендація скорочувати дефіцит Пенсійного фонду, оскільки на поточний момент він покривається за рахунок бюджетних асигнувань. У бюджеті Пенсійного фонду на 2017 рік дотація з держбюджету перевищує 140 мільярдів гривень. Діалог з МВФ з цього питання ведеться.