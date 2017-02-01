Кабмін "влив" в два держбанки 6,5 мільярда гривень

Кабінет міністрів України підтримав пропозицію Міністерства фінансів України про додаткову капіталізацію двох державних банків - «Ощадбанку» та «Укрексімбанку» на 3,5 млрд грн і 3 млрд грн, відповідно.

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Рішення було ухвалено на засіданні уряду.

«Докапіталізація банків здійснюється шляхом обміну акцій на ОВДП. Вона передбачена бюджетом на 2017 рік», - сказав міністр фінансів України Олександр Данилюк, відзначивши, що розрахунки проводив Національний банк України.

За словами Данилюка, додаткова капіталізація банків є необхідним кроком для подальшої стабілізації банківської системи.

Довідка УНІАН. На поточний момент в Україні налічується 4 державні банки - «Укрексімбанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк» і націоналізований наприкінці 2016 року «ПриватБанк». Як очікується, цього року Мінфін і НБУ розроблять оновлену стратегію розвитку державних банків.