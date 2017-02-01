Держказначейство відновило обслуговування бюджетних платежів в Авдіївці

Управління Державної казначейської служби України в м. Авдіївка Донецької області відновило роботу в штатному режимі.

Читайте такожАвдіївка буде повністю відновлена одразу ж, щойно бойовики припинять вогонь - Гройсман

Як повідомила прес-служба Держказначейства, на даний час здійснюється обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, проводяться платежі за всіма наявними платіжними дорученнями.

Держказначейство повідомило про припинення обслуговування бюджетних платежів у Авдіївці 30 січня у зв'язку з відсутністю електропостачання і зв'язку після інтенсивних обстрілів у районі міста.

Як повідомляв УНІАН, російсько-окупаційні війська почали інтенсивний обстріл українських позицій, а потім штурм у районі Авдіївської промзони в неділю, 29 січня, близько 5 годин ранку, але, зазнавши втрат, змушені були відступити.

Під час штурму Авдіївки бойовиками четверо українських військових загинули, ще п'ятеро дістали поранення. Також було поранено троє мирних жителів, у зв'язку з чим прокуратура Донецької області кваліфікувала обстріл як теракт.