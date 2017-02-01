Фонд гарантування оцінив свої претензії до власників банків-банкрутів у 180 мільярдів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінив свої претензії до колишніх власників неплатоспроможних банків у 180 млрд грн, повідомив заступник директора-розпорядника фонду Андрій Оленчик.

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«На даний момент, тільки якщо ґрунтуватися на заявах, які ми подали в правоохоронні органи, сума наших матеріальних претензій до колишніх власників неплатоспроможних банків вже перевищила 180 млрд грн», – сказав Оленчик на прес-конференції в Національному банку України.

За його словами, в рамках нового етапу реалізації комплексної програми розвитку фінсектору до 2020 року Фонд має намір сконцентруватися не на роботі з правоохоронними органами, а на підготовці прямих цивільних позовів до власників істотної участі в банках.

«Є нюанси, які від нас не залежать, – це специфіка нашої судової системи. Але те, що залежатиме від нас, – створення інституційних можливостей і щоб такі позови подавалися часто й результативно, - у цій сфері буде нашим пріоритетом», – запевнив Оленчик.

Довідка УНІАН. В ході очищення банківської системи за 2014-2017 роки Національний банк України прийняв рішення про виведення з ринку 90 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – у 2015-му, 21 – у 2016-му і три – в 2017 році.