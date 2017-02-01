Нацбанк оновив програму розвитку фінсектора до 2020 року

«Ми розширили периметр програми, додавши нові заходи та дії у відповідь на виклики, деталізували та консолідували діючі заходи, а також переглянули терміни виконання деяких заходів. Реформи продовжуються і будуть ще більш глибинними і комплексними», - зазначив у ході презентації новацій регулятора директор департаменту стратегії реформування НБУ Михайло Видякін.

Читайте такожНацбанк має намір до кінця року перевірити роботу всіх обмінників в Україні

За його словами, в оновленій програмі додатково передбачено розробку і впровадження нового валютного законодавства, перехід на стандарти міжнародних розрахунків, лібералізацію податкового законодавства для торговців, вдосконалення нагляду за платіжними системами, оновлення стратегії держбанків, захист прав споживачів при іпотечному, P2P і P2B кредитуванні.

Також в НБУ повідомили, що в ході подальшої реалізації оновленої програми регулятор зосередиться на відновленні кредитування, перерозподілі функцій регуляторів фінансового ринку, підвищенні фінансової грамотності населення та впровадженні системи захисту прав споживачів фінансових послуг.

Крім того, оновлена програма визначає пріоритети банківського нагляду, монетарної політики, валютного регулювання, розвитку розрахункових операцій та внутрішньої трансформації НБУ.

Довідка УНІАН. В Україні діє Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року, розроблена за участі Національного банку, Міністерства фінансів та інших регуляторів фінансового ринку із залученням експертів і застосуванням рекомендацій міжнародних організацій.

Програма затверджена Національною радою реформ 15 травня 2015 року і передбачає три ключові етапи: очищення фінансового сектору, закладка фундаменту для розвитку і реалізація заходів самого розвитку. Програма включає більш як 40 проектів.