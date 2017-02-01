Кабмін в 2016 році залучив 4 мільярди кредитів для фінансування оборонного сектору

Для фінансування оборонно-промислового комплексу в 2016 році уряд залучив кредитів під держгарантії на суму близько 4 млрд грн.

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Про це під час конференції, присвяченої розвитку оборонно-промислового комплексу України, повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко.

«Ми зрозуміли, що виділяються значні обсяги фінансування на потреби оборонно-промислового комплексу, зокрема й на закупівлю озброєння та військової техніки. Разом з тим, ми розуміємо, що в умовах воєнної агресії цих ресурсів замало, і ми пішли шляхом залучення кредитів банків під держгарантії. У 2016 році - це близько 4 млрд грн», - сказав він.

Також Бровченко зазначив, що в бюджеті 2017 року закладено сплату відсотків за рахунок держбюджету за використання цих кредитів.

«Це дає можливість залучати додаткові ресурси на сектор оборони», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, на фінансування сфери оборони і безпеки в 2016 році було виділено понад 113 млрд грн. У 2017 році фінансування оборонного сектору було збільшено до 129 млрд грн.