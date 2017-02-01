Гривня подолала психологічну позначку: зміцнилася до 26,99 за долар

У середу, 1 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,95/26,99 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 28,9874/29,0304 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4474/0,4483 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,9986 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 424 угоди на суму 174,80 млн дол.