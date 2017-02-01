Держбюджет у січні перевиконано за доходами майже на 39% - Держказначейство

Державний бюджет України в січні 2017 року отримав 59,444 млрд грн доходів, що на 38,7% вище від планового показника на цей період на рівні 42,861 млрд грн.

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Про це свідчать показники виконання держбюджету на 1 лютого, опубліковані на сайті Державної казначейської служби України.

Згідно з наведеними даними, порівняно з січнем 2016 року доходи держбюджету в січні 2017 року зросли у 2 рази.

Також повідомляється, що місцеві бюджети у січні отримали 12,634 млрд грн доходів, що на 9,5% більше від плану та в 1,5 раза більше від показника за січень 2016 року.

Довідка УНІАН. Держбюджет України на 2017 рік передбачає доходи в розмірі 731 млрд грн, видатки - 800 млрд грн, граничний розмір дефіциту - 77,5 млрд грн, що становить 3% ВВП.

Стелю держборгу на 31 грудня 2017 року встановлено в розмірі 1,717 трлн грн, гарантованого державою боргу – 579,4 млрд грн, що в сумі становить 2,296 трлн грн.

Основою для розрахунку показників держбюджету на 2017 рік став макроекономічний прогноз, який передбачає зростання реального ВВП на 3%, споживчу інфляцію до кінця року на рівні 8,1% і середньорічний курс гривні близько 27 грн/дол.