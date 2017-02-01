Долар нижче 27: Нацбанк зміцнив офіційну гривню
19:54, 01 лютого 2017Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 2 лютого: 100 USD – 2699.8586 грн; 100 EUR – 2913.1474 грн; 10 RUR – 4.4766 грн.
Ілюстрація REUTERS
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 2 лютого Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2699.8586 (1 лютого – 2707.9535)
100 EUR – 2913.1474 (1 лютого – 2912.4040)
10 RUR – 4.4766 (1 лютого – 4.5069)
Як повідомляв УНІАН, у середу, 1 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,95/26,99 грн/дол.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,9874/29,0304 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4474/0,4483 грн/рубль.
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