Долар нижче 27: Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 2 лютого Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

Читайте такожРада НБУ дала уряду ряд рекомендацій для стабілізації гривні

100 USD США – 2699.8586 (1 лютого – 2707.9535)

100 EUR – 2913.1474 (1 лютого – 2912.4040)

10 RUR – 4.4766 (1 лютого – 4.5069)

Як повідомляв УНІАН, у середу, 1 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,95/26,99 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,9874/29,0304 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4474/0,4483 грн/рубль.