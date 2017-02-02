ФРС зберегла ключову ставку без змін

Про це йдеться в прес-релізі регулятора, передає Republic.

Раніше аналітики прогнозували, що на першому в 2017 році засіданні з грошово-кредитної політики ФРС, швидше за все, збереже ставку без змін.

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Зокрема, експерти, опитані Reuters, відзначили, що регулятор вважатиме за краще почекати, поки не отримає більше інформації про економічні плани нового президента США Дональда Трампа.

Як повідомляв УНІАН, комітет з операцій на відкритому ринку (FOMC) ФРС США на засіданні 14 грудня 2016 року підвищив ключову ставку до 0,5–0,75%. Своє рішення регулятор пояснив можливим поверненням до інфляції на рівні 2% і стабілізацією ситуації на ринку праці США.

До цього ФРС підвищувала ставку рік тому в 2015 році. Ставку тоді підняли також на 0,25 базисних пунктів до 0-0,25%, це сталося вперше за дев'ять років - з 2006 року.