Активи банків, що ліквідуються, переоцінені в 4 рази – Фонд гарантування

Як повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізосіб, в управлінні якого знаходяться ці банки, в процесі оцінки враховуються насамперед якість і актуальна ринкова вартість активів, а не дані в бухгалтерських документах банків.

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Фонд зазначив, що 80% активів неплатоспроможних банків - це кредити, на ринкову вартість яких впливають наявність застави та його вартість, історія обслуговування кредитів, факт банкрутства позичальника (у тому числі - фіктивного), стан претензійно-позовної роботи, фінансовий стан позичальника і т. д.

За інформацією фонду, майже весь кредитний портфель неплатоспроможних банків, або 90% загальної суми заборгованості, є проблемним і не обслуговується.

При цьому майже половина портфеля видана 600 великим бізнес-групам, в тому числі пов'язаним з банками.

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Крім того, активи на суму понад 50 млрд грн знаходяться на непідконтрольній території Україні в окупованому Криму і зоні проведення антитерористичної операції.

Також понад 10% кредитного портфеля банків забезпечені «сміттєвими» цінними паперами.

Серед інших факторів, що знижують реальну вартість активів, фонд назвав девальвацію гривні, штучне банкрутство компаній-позичальників, виведення коштів шляхом розміщення на коррахунках в іноземних банках, низький рівень захисту прав кредиторів і недосконалу судову систему.

Як підкреслюється в повідомленні, фонд має намір реалізувати активи ліквідованих банків з максимально можливою високою ціною в найкоротші терміни.

Довідка УНІАН. Під час очищення банківської системи за 2014-2017 роки Національний банк України прийняв рішення про виведення з ринку 90 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 – у 2016-му і три – в 2017 році.