"ПриватБанк" оцінив збитки після формування резервів у 135 мільярдів

Націоналізований «ПриватБанк» оцінив збитки після формування резервів у 135 млрд грн, повідомив голова правління банку Олександр Шлапак на прес-конференції в Києві.

За його словами, банк має намір вжити заходів, щоб в подальшому вийти на прибуткову діяльність.

Також Шлапак повідомив, що банк володіє ліквідними активами на 109 млрд грн, що покриває понад 60% його зобов'язань.

«На сьогодні у банку 109 млрд ліквідних активів», - сказав він, зазначивши, що ліквідними активами покрито 63% зобов'язань банку.

Шлапак запевнив, що «ПриватБанк» стабілізував відтік коштів з рахунків клієнтів, який посилився напередодні і в період його націоналізації. «В період турбулентності ми втратили майже 30 млрд грн своїх пасивів», – сказав він, зазначивши, що в даний момент банк виходить в плюс по гривневих ресурсів, у тому числі «вирівнялася ситуація» з поточними та депозитними рахунками юридичних осіб.

Також банкір повідомив, що «ПриватБанк» має ліквідними активами на 109 млрд грн, що покриває 63% його зобов'язань. При цьому він підкреслив, що розміщені в банку депозити фізичних осіб діє 100-процентна гарантія держави.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати найбільший банк України-ПриватБанк (м. Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.

Для докапіталізації «Приватбанку» уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 107 млрд грн, при цьому папери на 25,8 млрд грн Нацбанк викупив в кінці грудня, ще на 1,4 млрд грн – в січні поточного року.