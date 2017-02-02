У "Приватбанку" заявили про повну стабілізацію ситуації в фінустанові

Про це заявив голова правління банку Олександр Шлапак на прес-конференції в Києві.

«Я вважаю, що вона (гарантія) існує, оскільки закон прийнятий Верховною Радою», - сказав Шлапак.

Також Олександр Шлапак повідомив, що «ПриватБанк» стабілізував відплив коштів із рахунків клієнтів, який посилився напередодні й у період його націоналізації.

Читайте також"ПриватБанк" оцінив збитки після формування резервів у 135 мільярдів

«У період турбулентності ми втратили майже 30 млрд своїх пасивів», - сказав Шлапак, зазначивши при цьому, що на даний момент банк виходить у плюс за гривневими ресурсами, у тому числі «вирівнялася ситуація» з поточними та депозитними рахунками юридичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати найбільший банк України-ПриватБанк (м. Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.