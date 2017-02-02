Держказначейство відзвітувало про обсяги відшкодувань ПДВ

Обсяг відшкодувань податку на додану вартість суб'єктам підприємництва, здійснених на підставі інформації Державної фіскальної служби, з початку лютого становив 2,19 млрд грн при загальному обсязі поданих і підтверджених ДФС заявок у 6,8 млрд грн.

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Про це йдеться в повідомленні Державної казначейської служби України.

У Казначействі нагадали, що з 1 лютого набрало чинності рішення уряду про порядок ведення єдиного реєстру заявок про відшкодування ПДВ. Однак повний перехід на новий порядок буде здійснено до 1 квітня поточного року, і поки діє старий порядок, що передбачає використання даних і висновків ДФС.

«Станом на 31 січня ДФС подала в Казначейство до виконання (і відшкодування - УНІАН) інформацію на 6,827 млрд грн. Казначейство розпочало бюджетне відшкодування сум ПДВ з 1 лютого. Станом на 9-ту годину ранку 2 лютого задоволено заявок на суму 2,186 млрд грн, - йдеться у повідомленні. - Залишок сум буде відшкодовано за наявності усіх висновків ДФС і законних підстав».

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Як повідомляв УНІАН, питання відшкодування ПДВ багато років було і залишається однією з головних претензій бізнесу до держави. За минулий рік підприємцям було відшкодовано 94,3 млрд грн. У січні нинішнього року підприємці заявили найбільший обсяг відшкодування ПДВ за всю історію відшкодувань - 22,4 млрд грн.

Наприкінці січня поточного року Кабінет міністрів України затвердив новий порядок ведення реєстру відшкодування податку на додану вартість (ПДВ), що значно зменшує можливості для зловживань у цій сфері. Механізм відшкодування буде зведений до кількох кроків - подача заявки на відшкодування, публікація цієї заявки в реєстрі, проведення перевірок і погоджень, а також власне відшкодування податку в автоматичному режимі. Термін проведення перевірок і погоджень становитиме не більше 30 днів, а заявки мають подаватися не пізніше 20 числа кожного місяця.

Як очікується, відшкодування стане автоматизованим, щоденним і прогнозованим. Створення та порядок ведення єдиного реєстру відшкодування ПДВ є одним з головних пунктів антикорупційного пакета податкових змін, який був розроблений Мінфіном спільно з бізнесом і незалежними громадськими експертами та отримав публічну підтримку провідних ділових і громадських об'єднань.