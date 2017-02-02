Голова правління "Приватбанку" розповів, коли фінустанова буде готова до продажу

Націоналізований «ПриватБанк» буде готовий до продажу тільки після вирішення питання з проблемними активами.

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Про це повідомив голова правління банку Олександр Шлапак на прес-конференції в Києві.

Як відзначив банкір, рішення про продаж банку приватному інвестору - в компетенції Кабінету міністрів, однак висловив свою думку.

«Не впевнений, що ми готові до продажу. У нас в портфелі з 200 млрд активів 170 млрд активів надзвичайно поганих, і потрібно вирішити, що з ними далі робити. Тільки після цього можна буде говорити про якийсь продаж», - сказав Шлапак.

Нагадаємо, націоналізований «ПриватБанк» оцінив збитки після формування резервів у 135 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати найбільший банк України-ПриватБанк (м. Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.

Для докапіталізації «Приватбанку» уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 107 млрд грн, при цьому папери на 25,8 млрд грн Нацбанк викупив в кінці грудня, ще на 1,4 млрд грн – в січні поточного року.