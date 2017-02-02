Deutsche Bank відзвітував про квартальний збиток у $2 мільярди

Німецький Deutsche Bank відзвітував про чистий збиток в 1,9 мільярда євро ($2,05 мільярда) у четвертому кварталі, оскільки юридичні витрати переважили зростання від відновлення торгівлі облігаціями.

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Провідний німецький кредитор не дотягнув до прогнозів аналітиків, які очікували чистого збитку в 1,16 мільярда євро за квартал, повідомляє Рейтер.

Банк підвищив резерви на врегулювання судових справ до 7,6 мільярда євро з 5,9 мільярда євро через претензії Мін'юсту США у зв'язку з операціями з проблемними іпотечними паперами, а також штрафу американському і британському фінансовим регуляторам за нездатність запобігти нелегальному виведенню близько $10 млрд з Росії.

Виручка високоприбуткового торгового підрозділу зросла на 11 відсотків за квартал завдяки збільшенню операцій з активами з фіксованим доходом, валютою і сировинними товарами (FICC) у зв'язку з реакцією інвесторів на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах в США.

"Ми оптимістичні після багатообіцяючого початку року", - заявив голова Deutsche Джон Крайан. Майже всі підрозділи показали хороші результати в січні, повідомив банк.

Обсяг коштів, зарезервованих на покриття юридичних витрат у зв'язку з минулими порушеннями, зріс на 29 відсотків до 7,6 мільярда євро на кінець року порівняно з кінцем вересня. Банк також підвищив резерви на покриття можливих судових витрат у майбутньому на 38 відсотків до 2,2 мільярда.

Загальна виручка Deutsche зросла на 7,5 відсотка до 7,1 мільярда євро за квартал.