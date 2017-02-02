Банк Англії зберіг базову ставку і поліпшив прогноз зростання ВВП

Банк Англії на засіданні в четвер прийняв рішення зберегти основні параметри монетарної політики, випливає з прес-релізу регулятора.

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Банк Англії зберіг базову процентну ставку на рівні 0,25% річних і підтвердив обсяг викупу активів з ринку в 435 мільярдів фунтів стерлінгів, повідомляє Прайм.

Крім того, регулятор значно поліпшив прогноз зростання ВВП Великобританії в 2017 році - до 2% з очікуваних у листопаді 1,4%.

Банк Англії також збільшив прогноз зростання ВВП на 2018 рік до 1,6% з очікуваних раніше 1,5%. Прогноз щодо темпів зростання ВВП в 2019 році покращено до 1,7% з 1,6%, що очікувалися раніше.