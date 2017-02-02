В Україні вже четвертий банк заявив про самоліквідацію

15:31, 02 лютого 2017
Фінанси
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Акціонери «Фінбанк» прийняли рішення про ліквідацію фінустанови.

Фото УНІАН

Акціонери «Фінбанк» (м. Одеса), ключовим з яких, за даними Національного банку, є громадянин України Олександр Грановський, на позачергових зборах прийняли рішення про ліквідацію фінустанови.

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Про це банк повідомив у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як зазначається в рішенні акціонерів, банк має намір звернутися до НБУ за погодженням на ліквідацію за ініціативою власників та розпочати процедуру ліквідації з моменту отримання цього дозволу.

За інформацією банку, станом на 1 лютого його активів у розмірі 650,774 млн грн достатньо для розрахунку за зобов'язаннями в розмірі 490,265 млн грн, і сума до розподілу між акціонерами після задоволення вимог кредиторів очікується на рівні 160,509 млн грн.

Довідка УНІАН. «Фінбанк» (м. Одеса) працює на ринку України з 1993 року і станом на 1 жовтня 2016 року обіймав 63-тє місце серед 100 працюючих банків за обсягом активів.

У 2015 році народний депутат України Юрій Береза заявив, що «Фінбанк» пов'язаний з лідером терористичного угруповання «Оплот» Євгеном Жиліним, який воював на стороні терористів «ДНР».

Грановський придбав його у власність в жовтні 2014 року, уклавши угоду з колишнім контролером банку Борисом Кауфманом.

11 січня цього року Національний банк визнав неплатоспроможним «Платинум Банк», який також належить Кауфману та Григорію Гуртовому.

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