Обсяг грошових переказів в Україну в 7 разів перевищив перекази з країни

Обсяг грошових переказів в Україну з використанням міжнародних систем переказу в 2016 році в 7 разів перевищив обсяг переказів за межі країни, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією регулятора, за рік в Україну надійшли кошти в еквіваленті 2,488 мільярда доларів США, за межі України – еквівалент 352 мільйонів доларів США, в межах України – 3,671 мільярда доларів.

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Нацбанк зазначив, що протягом року на території України надавали послуги 39 систем переказу коштів, з яких 25 систем створено резидентами, 14 - нерезидентами.

Як повідомляв УНІАН, обсяг надходжень грошових коштів в Україну з-за кордону з використанням систем переказу коштів у 2015 році становив 2,526 мільярда доларів США в еквіваленті, що на 34,9% нижче показника за 2014 рік.