Долар впав до 2-місячного мінімуму на підсумках засідання ФРС

Курс долара до основних світових валют у четвер вдень знижується, раніше досягнувши мінімальної позначки з листопада, на тлі підсумків січневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США щодо монетарної політики, повідомляє Прайм.

"Станом на 13:22 індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) знижувався на 0,39%, до 99,36 пункту. При цьому раніше в ході торгів він досягав значення 99,2 пункту - мінімуму з 14 листопада.

Курс долара до ієни знижувався до 112,46 ієни за долар з 113,25 ієни на минулих торгах. Курс євро до долара зростав до 1,0802 долара за євро з 1,0768 долара за євро на попередньому закритті.

У середу ФРС за підсумками першого в 2017 році засідання очікувано зберегла базову процентну ставку на рівні 0,5-0,75%. Регулятор відзначив деякі поліпшення в стані економіки країни з моменту свого останнього засідання, але не став сигналізувати про швидке підвищення ставки.

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Підсумки засідання Федрезерву призвели до ослаблення долара. На даний час оцінка ймовірності підвищення ставки ФРС на наступному засіданні в березні, за даними CME Group, становить 17,7%. До оголошення підсумків останнього засідання регулятора ринки оцінювали цю ймовірність до 24,4%.

На хід торгів пізніше може вплинути статистика по ринку праці США від профільного міністерства країни. Аналітики вважають, що число первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень, що завершився 28 січня, знизилася на 9 тисяч з показника попереднього тижня і становить 250 тисяч.