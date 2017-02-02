Гривня за день зміцнилася на 9 копійок – до 27,00 за долар

У четвер, 2 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,96/27,00 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,1329/29,1762 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4526/0,4535 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,9870 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 486 угод на суму 220,34 мільйона доларів.