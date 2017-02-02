Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,98 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 3 лютого Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2698,6979 (2 лютого – 2699,8586)

100 EUR – 2916,7527 (2 лютого – 2913,1474)

10 RUR – 4,4989 (2 лютого – 4,4766)

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Як повідомляв УНІАН, 2 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,96/27,00 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,1329/29,1762 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4526/0,4535 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,9870 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 486 угод на суму 220,34 мільйона доларів.