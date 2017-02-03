Держборг України за рік зріс на 8% - до $71 мільярда
У гривневому еквіваленті сума боргу на кінець грудня становила 1,930 трлн грн, що на 22,7%, або на 357,58 млрд грн, більше від показника на початок року.
Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець грудня 2016 року становила 70,97 млрд дол., що на 8,3%, або на 5,47 млрд дол., більше від показника на початок року.
Читайте такожЕмісії не буде, держборг скоротять: Кубів розповів про плани Кабміну на 2017 рікЯк повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, в гривневому еквіваленті загальна сума державного та гарантованого державою боргу на кінець грудня становила 1,930 трлн грн, що на 22,7%, або на 357,58 млрд грн, більше від показника на початок року.
Показник держборгу відповідає межам, встановленим у державному бюджеті України на кінець 2016 року на рівні 1,946 трлн грн.
З урахуванням оцінок номінального ВВП України за 2016 рік, оприлюднених Національним банком України, на рівні 2,358 трлн грн, показник держборгу на кінець року становив 81,8% ВВП.
Читайте такожБюджет-2017: держборг очікується на рівні 2,3 трильйона гривень, або 88,8% ВВПЗгідно з даними Мінфіну, у грудні сума державного і гарантованого державою боргу в доларовому еквіваленті зросла на 5,1%, або на 3,43 млрд дол., у гривневому еквіваленті – на 11,6%, або на 200,84 млрд грн.
Раніше експерти прогнозували, що показник держборгу України за підсумками року досягне рівня 82% ВВП, при цьому третина річного приросту, за їх оцінками, обумовлена націоналізацією найбільшого банку «ПриватБанк», для докапіталізації якого уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 107 млрд грн.
Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг в 2015 році в доларовому еквіваленті знизився на 6,2% - до 65,488 млрд дол. США, або до 1,572 трлн у гривневому еквіваленті, що становить близько 80% ВВП.