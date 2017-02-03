Держборг України за рік зріс на 8% - до $71 мільярда

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець грудня 2016 року становила 70,97 млрд дол., що на 8,3%, або на 5,47 млрд дол., більше від показника на початок року.

Читайте такожЕмісії не буде, держборг скоротять: Кубів розповів про плани Кабміну на 2017 рікЯк повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, в гривневому еквіваленті загальна сума державного та гарантованого державою боргу на кінець грудня становила 1,930 трлн грн, що на 22,7%, або на 357,58 млрд грн, більше від показника на початок року.

Показник держборгу відповідає межам, встановленим у державному бюджеті України на кінець 2016 року на рівні 1,946 трлн грн.

З урахуванням оцінок номінального ВВП України за 2016 рік, оприлюднених Національним банком України, на рівні 2,358 трлн грн, показник держборгу на кінець року становив 81,8% ВВП.

Читайте такожБюджет-2017: держборг очікується на рівні 2,3 трильйона гривень, або 88,8% ВВПЗгідно з даними Мінфіну, у грудні сума державного і гарантованого державою боргу в доларовому еквіваленті зросла на 5,1%, або на 3,43 млрд дол., у гривневому еквіваленті – на 11,6%, або на 200,84 млрд грн.

Раніше експерти прогнозували, що показник держборгу України за підсумками року досягне рівня 82% ВВП, при цьому третина річного приросту, за їх оцінками, обумовлена націоналізацією найбільшого банку «ПриватБанк», для докапіталізації якого уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 107 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг в 2015 році в доларовому еквіваленті знизився на 6,2% - до 65,488 млрд дол. США, або до 1,572 трлн у гривневому еквіваленті, що становить близько 80% ВВП.