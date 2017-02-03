Нацбанк дав прогнози щодо інфляції на 2 роки

Національний банк України підвищив прогноз щодо інфляції на 2017 рік з 8% до 9,1% і зберіг його на 2018 рік на рівні 6%, що відповідає оголошеним раніше цільовим орієнтирам на рівні 8% ± 2 п.п. і 6% ± 2 п.п. відповідно.

Читайте такожУ Нацбанку назвали причини зростання цін минулого рокуПро це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на новий щоквартальний інфляційний звіт.

Регулятор відзначив, що перегляд прогнозу щодо інфляції на 2017 рік у бік підвищення зумовлений ефектами дворазового підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року.

Однак, як вважає НБУ, вже в 2018 році інфляція повернеться до центрального значення цільового діапазону, а в середньостроковій перспективі очікується стабілізація базової інфляції на рівні близько 5% на тлі проведення виваженої монетарної та фіскальної політики.

Також регулятор нагадав, що прогнозує поступове прискорення економічного зростання в 2017-2018 роках до 2,8% і 3% відповідно завдяки посиленню ролі приватного споживання після підвищення мінімальної зарплати.

«Внаслідок додаткового інфляційного тиску від підвищення мінімальної заробітної плати очікується доволі стримане пом'якшення монетарної політики, і реальні процентні ставки залишатимуться відносно високими для підтримки привабливості заощаджень у національній валюті», - зазначив регулятор.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 26 січня вирішив залишити облікову ставку на колишньому рівні – 14% річних. Аналогічне рішення регулятор прийняв на останньому засіданні в 2016 році, 8 грудня, після того як знижував ставку шість місяців поспіль.

Максимальне історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні в 2016 році (грудень 2016 року до грудня 2015 року) знизилася до 12,4% із 43,3% у 2015 році, досягнувши мінімуму за останні два роки і залишаючись на рівні річної інфляційної цілі НБУ в 12% плюс-мінус 3 п.п.