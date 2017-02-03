Мінекономрозвитку: зростання економіки за підсумками року становило 2%, промвиробництва - 2,4%

Зростання економіки України за підсумками 2016 року становить близько 2%, зростання промислового виробництва - 2,4%, а зведений індекс виробництва перевищив 4%.

Читайте такожДержборг України за рік зріс на 8% - до $71 мільярдаПро це йдеться в матеріалах Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, опублікованих на сайті відомства.

«У цілому за результатами 2016 року зростання ВВП оцінюється Мінекономрозвитку орієнтовно в 2%. Вперше з 2011 року зростання промислового виробництва за підсумками 2016 року становить 2,4%, - йдеться в матеріалах міністерства. - Вперше з 2012 року завдяки закріпленню макроекономічної стабільності зведений індекс виробництва продемонстрував зростання. За підсумками 2016 року Мінекономрозвитку оцінює це зростання на 4,1% після падіння на 6,1% в 2015 році».

На думку фахівців Мінекономрозвитку, в 2016 році ключовими факторами економічного зростання стали не поліпшення на зовнішніх товарних ринках, а зростання споживчого попиту і відновлення виробничого потенціалу та сфери послуг, особливо в будівництві та сільському господарстві, а також у торгівлі й на транспорті.

Як повідомляв УНІАН, уряд закладає в 2017 році зростання економіки на рівні 3% при інфляції 8,1% і середньорічний курс гривні 27,2 грн за долар. Прогнози ключових кредиторів країни і міжнародних рейтингових агентств не такі оптимістичні: на їхню думку, зростання економіки України в поточному році становитиме 2-2,5%, але в подальшому зростатиме в середньому до 4% на рік.