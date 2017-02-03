Фонд гарантування перевів усі аукціони з продажу активів банків-банкрутів у систему ProZorro

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в рамках раніше прийнятого рішення перевів усі аукціони з продажу активів банків, що ліквідуються, у систему ProZorro.Продажі.

Читайте такожАктиви банків, що ліквідуються, переоцінені в 4 рази – Фонд гарантуванняЯк повідомила прес-служба фонду, для максимального розширення кола організаторів електронних аукціонів, чиї майданчики підключені до системи ProZorro.Продажі, фонд проводить плановий відбір організаторів відкритих торгів та отримав документи на участь в цьому відборі від 38 претендентів.

Також повідомляється, що затверджений перелік акредитованих майданчиків за результатами перевірки буде оприлюднено на сайті фонду протягом найближчих десяти робочих днів.

Довідка УНІАН. В ході очищення банківської системи за 2014-2016 роки і початок 2017 року Національний банк України прийняв рішення про виведення з ринку 90 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 – у 2016-му і три – в 2017 році.