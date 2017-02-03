Платіжна система Visa відзвітувала про зростання квартального прибутку

Чистий прибуток американської Visa Inc., однієї з двох найбільших у світі компаній з обслуговування банківських карток, за підсумками першого кварталу 2016-2017 фінансового року, що завершився 31 грудня, зріс на 6,65%, становивши 2,07 мільярда доларів, повідомляється у звіті компанії, передає Прайм.

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У перерахунку на одну звичайну акцію розведений прибуток компанії становив 0,86 долара проти 0,80 долара в минулому фінроці. Операційна виручка Visa склала 4,461 мільярда доларів, що на 25,13% більше від показника за звітний період минулого фінроку.

Компанія підтвердила прогноз щодо зростанню виручки в 16-18% за підсумками 2016-2017 фінроку. Прогноз включає в себе можливий негативний вплив від коливань курсу валют.

Visa - глобальна платіжна система, що забезпечує доступ до мережі електронних платежів держателям карток, торгово-сервісним підприємствам, фінансовим і урядовим установам.